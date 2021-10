Perin: addio possibile a fine anno. E la Juventus cerca un numero 12

Alla fine della stagione il portiere andrà in scadenza e potrebbe lasciare Torino per cercare una piazza dove giocare titolare

redazionejuvenews

La Juventus è stata protagonista di un inizio di stagione deficitario, che le ha consentito di guadagnare solo due punti nelle prime quattro partite: dopo l'inizio stentato i bianconeri hanno iniziato a vincere, sistemando la classifica e avvicinandosi alle zone nobili della stessa, con il primo posto del Napoli che dista ancora dieci punti. Tanto terreno da recuperare per la squadra di Massimiliano Allegri, che dovrà essere protagonista di una grande ripresa dopo la sosta per le Nazionali: Dybala e compagni saranno infatti impegnati al rientro contro Roma, Zenit e Inter, in un trittico di partite che dirà molto su quello che sarà il futuro della squadra.

Mentre Allegri lavora sul campo, al di fuori non si ferma il lavoro di Federico Cherubini per migliorare la rosa a gennaio e anche per il prossimo anno. In questo senso sono i ragionamenti che riguardano il portiere, con il contratto del secondo Mattia Perin, in scadenza a giugno. Il portiere in estate ha parlato con il tecnico della Juventus decidendo di rimanere a Torino come secondo, ma è probabile che non ci sarà nessun rinnovo del contratto e che a fine anno il portiere lascerà la Juventus.

Per questo i bianconeri stanno cercando un possibile secondo portiere per il prossimo anno, stando la presenza di Carlo Pinsoglio, ormai vero e proprio uomo spogliatoio, e con il contratto in scadenza nel 2023. Cherubini potrebbe cercare alcune occasioni tra gli svincolati, o comunque tra i portieri che non costano troppo: in questo senso ancora vivo è l'interesse per il portiere del Napoli David Ospina, in scadenza a giugno, con grande esperienza alle spalle, ma anche quello per Salvatore Sirigu, con il portiere classe 1987 che è passato in estate al Genoa a cui è legato fino a fine anno. Oltre a questi, la Juventus tiene d'occhio anche Andrea Consigli, che non ha rinnovato con il Sassuolo, e che potrebbe essere portato a Torino a fine anno.