Peeters: “Cristiano ha molto rispetto per Lukaku, sarà motivatissimo per batterlo”

Il calciatore della Juventus Under 23 ha parlato del portoghese

Il calciatore della Juventus Under23 e della Nazionale belga Under 21 Daouda Peeters, ha parlato intervistato dai microfoni di HLN: "Cristiano mangia sempre la stessa cosa: broccoli, pollo e riso, con litri di acqua, senza Coca-Cola ovviamente ", ha scherzato il calciatore, che ha poi ricordato il suo esordio: "Cristiano vuole vincere sempre, in ogni cosa. E nonostante in quel momento non mi conoscesse ancora molto bene, ha cercato di tirare fuori il massimo da me. È una persona che aiuta molto i giovani giocatori a crescere. Ti fa sentire davvero parte della squadra e credo che sia una caratteristica molto buona".

"Sono stato in palestra quando c'era anche lui. Mi ha impressionato molto. Cristiano ha il corpo perfetto per un calciatore. Anche io sono abbastanza muscoloso, ma quel giorno ho pensato 'chissà quanto lavoro ci vuole per mantenersi così'. Ma è anche vero che lui lo fa in maniera continuativa da anni. Cristiano è un tipo con cui si sta bene assieme, non è mai arrogante. Ma allo stesso tempo se si parla di calcio è molto serio. Quando siamo sull'autobus sta quasi sempre in silenzio. Sì, a volte nomina qualche giocatore belga e credetemi, ha molto rispetto per Lukaku. Sarà motivatissimo per battere il Belgio. Come sempre".