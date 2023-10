ESCLUSIVA JUVE / Calciomercato, Pauluzzi: “I due obiettivi di Giuntoli”

Con le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba , come si muoverà la Juventus nell’imminente mercato di gennaio? Come riportato recentemente dalla nostra redazione, l’interesse per il giovane centrocampista francese classe 2004 Habib Diarra è concreto e non è mistero che piaccia particolarmente a Cristiano Giuntoli, che lo monitorerebbe dai tempi del Napoli.

In merito a ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Valentin Pauluzzi , firma di rilievo de l’Equipè.

“Un elemento, sicuramente, da non sottovalutare. Rabiot è un calciatore di elevatissimo profilo. Gode di notevole rilievo in Francia mediaticamente”.

“Lo scorso anno si è preso tutto il tempo per decidere. Credo che Rabiot si comporterà nel medesimo modo in questa stagione. Penso che il suo futuro, a oggi, sia ancora incerto. Magari si definirà post campionato Europeo”.

“Appartiene al ciclo della “vecchia” Francia. Ormai, in Nazionale, il suo posto è stato assunto, con successo, da Tchouameni. Per dirla nettamente: nessuno, come dite in Italia, si strappa i capelli per la sua assenza”.