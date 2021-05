Paratici: “Vogliamo la Coppa. Bello ritrovare la gente allo stadio”

Il dirigente bianconero ha parlato

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo contro l'Atalanta per la finale di Coppa Italia. I bianconeri sono chiamati a riscattare una stagione deludente, che li ha visti eliminati agli ottavi di finale della Champions League dal Porto, in una doppia sfida che li vedeva con i favori del pronostico, e fuori dalla corsa per lo scudetto da febbraio, viste le tante battute d'arresto e i passaggi a vuoto che la squadra di Pirlo ha avuto durante l'anno.

La partita di questa sera sarà quindi il penultimo esame per il tecnico bresciano, che torna a giocarsi una finale dopo quella di Supercoppa: allora la Juventus vinse contro il Napoli per 2-0, con l'allenatore che ha vinto in quell'occasione il suo primo trofeo da allenatore. Questa sera Pirlo punta al bis, in una partita che non sarà facile vista la caratura che la squadra di Gasperini è stata in grado di raggiugnere in questi anni. Una partita importante quindi, che precede quella di domenica contro il Bologna, ultima giornata di campionato nella quale la Juventus si giocherà l'accesso alla prossima Champions League.