Paratici: “Futuro? Siamo tutti concentrati sul risultato sportivo”

Il dirigente ha parlato

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita con il Milan, decisiva ai fini della classifica. Le due squadre si trovano infatti appaiate al secondo posto insieme all'Atalanta a 69 punti, e una vittoria questa sera garantirebbe ai bianconeri di guadagnare tre punti su una delle rivali dirette per la corsa ai posti per la prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo dovrà dare seguito alla vittoria ottenuta in rimonta la settimana scorsa contro l'Udinese, con il gol all'ultimo di Cristiano Ronaldo festeggiato in un abbraccio collettivo da parte di tutta la squadra, che da quello spiriti vuole ripartire.

A pochi muniti dal fischio d'inizio della gara, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: "Dieci anni sono molto lunghi, nel calcio sono un'eternità. Oggi la partita ha un valore di classifica molto importante, poi comunque rimangono tre gare, quindi altri 9 punti, sicuramente non si chiuderà stasera in un senso o nell'altro. Però è una partita importante, questo è il valore di questa partita senza andare troppo a ritroso".

"John Elkann? A noi fa sempre piacere averlo con noi, logicamente il peso specifico che ha lo conosciamo tutti non solo all'interno della Juventus, ma per il mondo Italia in generale, quindi siamo molto felici di averlo al nostro fianco".

"Donnarumma? Le voci di mercato sono sempre sulla bocca di tutti, il mercato ormai dura tutto l'anno soprattutto per voi. Le abbiamo vissute normalmente così come ci sono voci su altri ci sono anche su di lui. Donnarumma è un giocatore bravo, ma del Milan, questa sera siamo concentrati sul giocare la partita che è la cosa più importante.

Alla Juventus le decisioni le abbiamo prese sempre tutti insieme, da me, dal Presidente, da Pavel, da Cherubini. Sono sempre state decisioni ponderate dea tutti e la risposta è sempre stata decisa da tutti insieme".

"Il nostro futuro ora non conta, siamo tutti concentrati sul risultato che dobbiamo aggiungere, lo chiediamo anche ai nostri giocatori di essere concentrati solo sul risultato sportivo, lo pretendiamo. Il mio contratto non è un problema, a tempo debito si discuterà dobbiamo essere concentrati, lo chiediamo anche ai nostri calciatori di essere concentrati solo sull'obiettivo". Intanto ci sarebbe una svolta clamorosa in casa Juventus che fa imbestialire i tifosi<<<