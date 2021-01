Padoin sul mercato della Juve: “Per la quarta punta…”

TORINO – Questa sera la Juventus torna in campo all’Allianz Stadium di Torino, dove affronterà il Sassuolo nella 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Una sfida molto importante per la stagione dei bianconeri, intenzionati a rimanere nella scia del Milan capolista, che ieri ha vinto 2-0 in casa contro il Toro. Nel frattempo, da quasi una settimana, si è aperta la finestra invernale di calciomercato, e la società si è messa al lavoro per mettere a segno nuovi colpi e rinforzare la rosa. In particolare, l’obiettivo di Fabio Paratici e del resto della dirigenza sembra essere quello di completare il pacchetto offensivo con una quarta punta.

Nelle ultime partite, infatti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sono stati costretti agli straordinari, soprattutto a causa dell’infortunio di Alvaro Morata. Per questo, un altro attaccante sembra indispensabile per la squadra di Andrea Pirlo. Ma chi comprare? Diversi nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora, alcuni più abbordabili, mentre altri molto difficili da prendere a gennaio. Un consiglio alla società, però, lo ha voluto dare anche Simone Padoin, talismano della Juve di Conte prima e di Max Allegri poi, che in bianconero ha conquistato 5 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Intervistato da gazzetta.it, l’ex jolly ha voluto dire la sua sul mercato della Juventus.

Ecco, dunque, le parole di Simone Padoin: "L'idea di calcio che sta proponendo Andrea Pirlo mi piace proprio tanto: inoltre, i calciatori bianconeri, che sono tutti intelligenti, si stanno adattando molto bene. Per questo motivo, sia in campionato che in Champions League, stanno conquistando diverse vittorie. Per quanto riguarda la quarta punta, consiglierei alla Juve di prendere uno tra Fabio Quagliarella e Fernando Llorente. L'ambiente bianconero lo conosco molto bene e so che, per questi giocatori, arrivare a metà stagione potrebbe essere un ottimo vantaggio".