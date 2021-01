Orrico su Conte: “Vuole giocatori di corsa, alla Juve sopportava a malapena Pirlo”

TORINO – Mancano solamente due giorni alla super sfida di San Siro, ma ormai siamo già in pieno clima da Derby d’Italia. Juventus e Inter si affronteranno a Milano domenica sera, in uno scontro diretto fondamentale per il proseguimento del campionato delle due squadre. I due club, infatti, sono sulle tracce del Milan capolista e cercheranno di accorciare ancora di più le distanze dai rossoneri. In campo e in panchina, poi, ci saranno tanti ex di Juve e Inter: i più eccelsi, ovviamente, saranno i due allenatori, Antonio Conte e Andrea Pirlo. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di loro due un ex tecnico nerazzurro, ossia Corrado Orrico, che ha voluto dire la sua sulla sfida di domenica e sui due mister.

Ecco, dunque, le parole di Corrado Orrico: "Domenica, secondo me, vedremo una gran bella partita, con moltissimi campioni in campo. Nicolò Barello è un calciatore che sa fare qualsiasi cosa, è completo: corre, ha dei buoni piedi, sa fare gol ed è molto grintoso, a volte troppo. L'allenatore, però, può frenarlo un po'. Per quanto riguarda Chiesa, invece, a me sembra come un figlio di papà, ma che ha molta personalità: in campo dà l'anima ogni volta, mentre fuori ha un atteggiamento distaccato, ma elegante. Da quando è alla Juve gli hanno insegnato che è più importante avere 20 metri in avanti che indietro. Per quanto riguarda Eriksen, invece, è palesemente un acquisto sbagliato per l'Inter, dato che Antonio Conte vuole giocatori di corsa, non gente che passeggia in campo. Alla Juve, infatti, sopportava a malapena Pirlo: lo avrebbe tolto volentieri perché voleva gente che corresse, ma non poteva rinunciare alla sua genialità".