Oddo: “Juve-Milan sarà decisiva per la Champions”

Massimo Oddo ha rilasciato delle dichiarazioni

"Mancano pochissime giornate, è uno scontro diretto che significa tanto, è quasi un’ultima spiaggia. Poi ci sono anche altre concorrenti e diventa tutto più complicato per chi perde. Pirlo? Mi aspettavo queste difficoltà, parlando da allenatore. Da allenatore dico che non è semplice, le idee sono importanti ma poi vanno messe in pratica. Io quando sono partito a fare l’allenatore con gli allievi del Genoa avevo mille idee ma poi molte le ho accantonate e magari ne sono arrivate altre, anche perché lavoravo con dei giovani in formazione. Facendo la prima esperienza con una squadra come la Juve è tutto più difficile. Quest’anno la Juve ha cambiato parecchio, ha messo giovani molto forti all’interno della sua rosa. Ma giocare nella Juve è diverso. Oltre al cambio di allenatore c’è stato anche un bel rinnovamento all’interno della rosa, chiaramente siamo all’inizio, non si può rinnovare tutto in un anno. Ma quando rinnovi ci sono delle difficoltà, ci è passato anche il Milan quando nel gruppo storico hanno smesso quasi tutti contemporaneamente. Io credo che Pirlo verrà valutato per il potenziale che ha più che per i risultati di quest’anno. Il ritorno di Allegri alla Juve? È facile in questo momento parlare di qualcun altro, una Juve che fatica a entrare in Champions League fa clamore. Sono cose che la società avrà messo in conto e valuterà vedendo il potenziale di Andrea”.