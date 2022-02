Nedved: “Felici per quanto fatto dalla società. Complimenti ad Arrivabene e Cherubini”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida che vedrà i bianconeri impegnati contro il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti all'Allianz Stadium per i quarti di finale della Coppa Italia, in programma contro il Sassuolo. Il vice presidente della Juventus m Pavel Nedved a parlato a pochi minuti dall’inizio del match.

“La proprietà ha dato direzioni precise, a questo punto siamo quasi dove volevamo. In Coppa Italia, in Champions, ma siamo in grosso ritardo in campionato”.

”I rinnovi? Abbiamo scadenze di contratto di tanti giocatori. Il tridente ci è piaciuto, se mantengono questa forza sarà difficile togliere la maglia da titolare, ma non sarà facile giocare sempre così, credo il mister abbia in mente cambiamenti. Zakaria puó giocare in qualsiasi ruolo a centrocampo, a due, come mezzala o davanti la difesa. Ha lunghe leve e sa giocare bene verso avanti, quello che è mancato ai nostri giocatori. Devo fare i complimenti a Federico e Maurizio per il mercato. La proprietà è stat fantastica intervenendo già a gennaio, abbiamo anticipato i tempi rispetto all'estate. Siamo molto contenti e felici, la squadra è cambiata tanto”.