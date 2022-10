Nedved: “Stiamo tutti facendo ti tutto per tornare ad essere Juve”

Il dirigente della Juventus ha parlato intervistato a pochi minuti dall'inizio della partita che vedrà la Juventus scendere in campo allo Stadium

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo nella partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. A pochi minuti dall'inizio della partita contro il MaccabiHaifa, il vice presidente bianconero Pavel Nedved ha parlato presentando la sfida.

“Stiamo tutti facendo di tutto per metterci a posto e fare delle partite da Juve che ci consentano di passare il turno e recuperare in campionato, questo è l'obiettivo. Allegri non è mai stato in dubbio nemmeno per un minuto. I ragazzi sono tornati dalle nazionali col piglio giusto”.

“Vlahovic, Di Maria e Milik sono un bellissimo trio, puoi farli coesistere, non è facile. Mi piace che il mister abbia fatto giocare insieme Milik e Vlahovic, insieme sono compatibili si é visto. Mi piacciono tutti e due, spero recupereremo presto Milik”.

“Ieri sera guardavo la Champions, non guardo le italiane di solito. Devo fare i complimenti al Napoli, impressiona per il gioco, sono stati molto bravi. Noi abbiamo delle idee in testa, abbiamo giocatori a cui piace la fase offensiva come Chiesa e Pogba”.