Nazionale U21, doppia sfida a marzo: match con Ucraina e Serbia

La Nazionale italiana U21 ha programmato due gare amichevoli per il mese di marzo contro Serbia ed Ucraina.

redazionejuvenews

La NazionaleU21italiana, piena di calciatori della Juventus tra cui Miretti, Fagioli, Rovella, Cambiaso, sfiderà Serbia e Ucraina in due test amichevoli a marzo. Ecco la nota della FIGC: "Prima la trasferta in Serbia, poi la sfida allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina. La Nazionale Under 21 tornerà in campo venerdì 24 e lunedì 27 marzo per le ultime due prove generali in vista della fase finale dell'Europeo, che vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone completato da Norvegia, Svizzera e Francia.

Il primo dei due test si giocherà in Serbia, a Backa Topola, contro un avversario già incontrato sei volte a livello di nazionali Under 21: il bilancio è di perfetta parità, con due successi per parte e altrettanti pareggi. L'ultimo precedente tra Serbia e Italia è un'amichevole del 27 marzo del 2018, giocata a Karadjordje e vinta 1-0 dall'Italia grazie al gol di Luca Vido. Tre giorni dopo sarà invece il turno di Italia-Ucraina, con la Nazionale Under 21 che tornerà a giocare a Reggio Calabria a distanza di oltre 21 anni dal match contro la Polonia del novembre del 2001, valido per le qualificazioni all'Europeo e terminato 0-0. Contro i pari età ucraini, invece, ci sono quattro precedenti: tre le vittorie dell'Italia, una dell'Ucraina, con l'ultimo incrocio che risale al marzo del 2013, quando gli Azzurrini vinsero 1-0 in amichevole a Bassano del Grappa grazie alla rete di Ciro Immobile.

La Nazionale Under 21 ha conosciuto la scorsa settimana le avversarie della fase di qualificazione all'Europeo del 2025, al via a settembre: gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A con Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino. La UEFA ha assegnato l'organizzazione della fase finale alla alla Slovacchia. Una sede, questa, che evoca grandi ricordi, visto che l'Europeo tornerà a giocarsi dove l'Italia vinse il titolo nel 2000 in finale contro la Repubblica Ceca (doppietta di Pirlo)".