Mourinho: “Mi dispiace per la riduzione dal 75% al 50% negli stadi”

L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigili del match contro il Milan di domani. Le sue parole: "Campionato falsato con i casi covid? Non mi piace questo modo di pensare degli altri, quando una squadra ha 3-4 infortuni di giocatori importanti, e succede tante volte, il risultato non è falsato. È la Roma che gioca contro la Lazio, Napoli e Spezia. Se non gioca Pellegrini, Smalling, Abraham, Zaniolo con 5 gialli il risultato non è falsato. Ci sono delle regole. Sarebbe un'ingiustizia far giocare una squadra senza portiere.

Ma se ci sono un minimo di giocatori disponibili, ok allora bisogna giocare sempre. Non siamo una squadra con ricchissime opzioni, per noi è un problema ogni volta che manca un giocatore. Ma se c'è un numero sufficiente per giocare, si deve giocare. Mi dispiace solo per i tifosi per la riduzione dal 75% al 50%. Giocatori non vaccinati? Sui non vaccinati sono cose private e i giocatori hanno diritto di tutelare la loro privacy. Anche qualche giocatore ha avuto Covid la settimana scorso e abbiamo rispettato la sua privacy. Le regole sono regole, nel momento in cui il governo italiano deciderà la decisione dovrà essere rispettata.

E un giocatore che finora non è vaccinato, ovviamente vogliano che rispetti la legge e possa fare il suo mestiere e giocare. Ma non penso avremo problemi internamente. Maitland-Niles? Il direttore e la società stanno lavorando a questo livello per cercare un profilo di giocatore per il prestito e che il club di provenienza pensi che sia utile venire in prestito. Quando guardi la rosa dell'Arsenal hanno Tomiyasu, hanno poi 3-4 opzioni e noi abbiamo trovato questa opzione. Abbiamo cercato di farlo, vediamo. Se arriva un giocatore, si respira meglio. Il mercato è aperto per praticamente un mese. Se riusciamo a fare questo nella prima settimana di gennaio, c'è sempre la speranza di fare altro".