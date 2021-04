Morata racconta Alice: “All’inizio non mi calcolava. Avere lei è la mia fortuna piu grande”

La coppia si è raccontata in esclusiva a Verissimo

MORATA - "Con Alice è stato un colpo di fulmine. La verità è che all’inizio non mi calcolava tanto, poi tramite amici ce l’ho fatta. Per me è stata la fortuna più grande della famiglia, avere Alice e tutti questi bambini, penso che ne avremo altri in futuro. Lei è la mia forza principale, c’è nei momenti brutti, è la prima persona a cui penso quando succede qualcosa, quando segno dei gol, sono veramente orgoglioso di lei. Domanda di matrimonio durante uno spettacolo di magia? Sì, avevo altre due o tre opzioni, ma alla fine ho scelto questa, dove tra l’altro c’erano tanti miei compagni di squadra nello spettacolo. È stato molto bello, volevo dare una cosa diversa che si sarebbe ricordata per tutta la vita, era un momento speciale. Una donna come lei me la dovevo tenere stretta, dovevo sposarla subito. Alla prima cena che abbiamo passato assieme le ho detto che sarebbe diventata mia moglie, era una notte speciale. Penso che se ne fosse accorta. Alice ha tanto carattere, a volte ci scontriamo ma le cose si risolvono con due risate e tanto amore. Tutte le gioie di Alice sono le nostre, sono follemente innamorato di lei e dei bimbi".

ALICE - "Sono contenta di essere tornata in Italia. È dove è iniziato tutto, quando giriamo per Torino ci ricordiamo cose di 5 anni fa, è un’emozione unica essere tornati qua. Ho sempre sognato di diventare mamma così giovane. A 5 anni andavo in giro per casa con il vestito da sposa. Ho sempre sognato di avere una famiglia, sono cresciuta in un’ambiente pieno d’amore e la stessa cosa l’ho voluta per me. Sono stata fortunatissima a trovare l’uomo della mia vita così presto. Da fidanzati sognavamo di avere una famiglia, alla fine i nostri figli sono venuti come sognavamo. Sono i miei migliori amici, mi diverto tantissimo con loro. È un papà super, è un marito incredibile, c’è sempre, quando go bisogno mi ha supportato in tante occasioni magari quando c’era bisogno. Nel 2018 ho vissuto il momento più complicato di Morata in prima persona, non è facile, però vorrei che la gente capisca che alla fine ci sono tante cose positive, ma anche negative, soffriamo tanto anche noi come tutte le altre persone, abbiamo anche noi dei problemi. Ho visto mio marito stare molto male, oltretutto si è sommato il fatto che ro incinta, stavo male anche io. Ho passato un momento complicato, lui mi accompagnava sempre, non riuscivo a stare in piedi. Lui aveva problemi fisici e mentali, era lì sempre con me. Tante cose la gente non le può sapere, però ci sono momenti che molto complicati. Non è oro tutto quello che luccica. A me piacerebbe avere altri due figli, più avanti. Adesso voglio godermi questi tre, ma quando sarà il momento mi piacerebbe una piccola femminuccia. A volte quando vado nei negozi di giochi e vedo le cose per bambine, le vorrei”.