Morata ancora bersagliato sui social: Alice lo difende così…

L'attaccante spagnolo è finito al centro dell'ennesima critica sui social da parte di un tifoso. Alice prende le sue difese

E' tempo di fare i bilanci in casa Juve dopo la prima parte del campionato che si è appena conclusa, forse meglio di come tanti tifosi juventini ipotizzavano alla luce dei risultati maturati nel girone di andata. Il distacco dal quarto posto ora è infatti di soli 4 punti, occupato dall'Atalanta di Gasperini e con il Napoli terzo appena un punto piu avanti. Sarà proprio contro i partenopei che i bianconeri dovranno vedresela alla ripresa del torneo e l'inizio della Coppa d'Africa sarà un assist d'oro per la squadra allenata da Allegri, in virtù delle pesanti assenze dei vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen su tutti.