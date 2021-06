Morata: “Felici di aver passato il turno. Dedico il gol ad Alice e ai miei figli”

Il calciatore della Juventus ha parlato

Il calciatore della Juventus Alvaro Morata ha trascinato la sua Nazionale ai quarti di finale, segnando il gol del 3-4 ai supplementari contro la Croazia, che ha spianato la strada per la qualificazione alle Furie Rosse. Un gol importantissimo, con il quale Morata ha spazzato via le critiche degli ultimi giorni, parlando poi così" nel post partita: "La partita è stata molo dura e molto diversa da quelle precedenti La Croazia è una grande squadra, hanno dei grandi calciatori di livello mondiale e oggi abbiamo dovuto faticare per vincerla. Agli Europei non ci sono partite facili e da adesso in poi tutte le partite saranno difficili. Siamo felici perché abbiamo passato il turno e ora guardiamo avanti. Una dedica per il gol e per questa vittoria? Dedico la vittoria e il gol a mia moglie e i miei figli. Loro ci sono sempre: quando le cose vanno male e soffri, loro sono lì con te a darti la forza per reagire e dare tutto".