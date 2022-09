La moviola di Monza-Juve: buona partita per Maresca, rosso giusto

Buona gestione di gara per Maresca, che arbitra in maniera pulita la sfida tra Monza e Juve. Cruciale l'episodio di Di Maria: rosso giusto

redazionejuvenews

Sarebbe dovuta essere la partita della svolta e invece si è rivelata l'ennesima prestazione deludente di una stagione iniziata in salita. Contro il Monza la Juve resta in 10 uomini e perde 1-0. Brutta prestazione da parte dei giocatori bianconeri, che non riescono ad incidere e rendersi pericolosi nella metà campo avversaria. Al contrario il Monza continua ad attaccare e nel finale trova lo spiraglio giusto che porta al gol vittoria.

Partita generalmente semplice da gestire per Maresca, che arbitra in maniera corretta un match tranquillo. Tre i cartellini gialli, per Caldirola, Ciurria e Bremer, uno invece quello rosso. L'episodio che indirizza la partita è infatti l'espulsione diretta di Di Maria sul finale del primo tempo. Cartellino giusto? Probabilmente sì. L'attaccante argentino commette un brutto fallo di reazione, impossibile da non sanzionare.

Probabilmente Izzo accentua un po' il colpo, ma il gesto c'è ed è plateale. In una situazione del genere Di Maria non avrebbe dovuto reagire, subendo lui il fallo dal pressing di Izzo. Al contrario il Fideo risponde con violenza e rischia addirittura una lunga squalifica, di minimo 2 giornate (Bologna e Milan). Se poi l'ex PSG avesse anche riferito degli insulti nei confronti del direttore di gara, a quel punto la squalifica diventerebbe addirittura di 3 giornate (out anche nel derby contro il Torino.