Montero: “Siamo la Juventus, dobbiamo essere uniti come sempre”

La Juventus Primavera ha perso contro la Fiorentina nella partita disputata in casa a Vinovo, venendo superata in classifica

redazionejuvenews

La JuventusPrimavera ha perso la partita disputata a Vinovo contro la Fiorentina per 1-5, venendo superata in classifica proprio dalla squadra viola, e rimanendo a quattro lunghezze dalla Roma prima in classifica, che però ha ancora una partita in meno Di Hasa l'unico gol stigliato dai bianconeri, con gli ospiti che sono andati a segno con quattro giocatori diversi.

Il tecnico Paolo Montero ha commentato la partita: "Non mi aspettavo questo secondo tempo, soprattutto pensando a quello che avevamo fatto contro il Milan. Secondo me abbiamo giocato bene per 50 minuti, fino al loro terzo gol, dopo il quale non siamo riusciti a restare dentro la partita. Bisogna anche fare i complimenti alla Fiorentina, che è una grande squadra, gioca bene, è tra le prime e ha un ottimo allenatore che la fa giocare molto bene."

"Devo dire che è stato un peccato non aver approfittato delle occasioni sullo 0-0, loro l'hanno fatto e questo ha fatto la differenza: abbiamo subito gol nei nostri momenti migliori e loro hanno fatto valere anche l'esperienza nei momenti più importanti. Dobbiamo migliorare, possiamo sbagliare, ma dobbiamo fare sbagli nuovi. Dopo Natale stiamo, invece, facendo errori sempre molto simili e, su questo, io come allenatore devo lavorare, spiegando meglio le cose ai ragazzi per aiutarli a crescere. Siamo la Juventus, perdere in questo modo fa male, perché noi puntiamo in alto. Dobbiamo stare tranquilli ed essere uniti, come sempre".