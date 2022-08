Montero: “Lavorismo per migliorare”

"«È stata una partita molto complicata, contro una grande squadra come il Sassuolo che ha tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo migliorare, ma siamo stati bravi a soffrire in alcuni momenti delicati del match. Lo spirito che ho visto è quello giusto e torniamo a Torino con un buon punto. Ora lavoreremo per preparare al meglio la partita contro l'Udinese».

2Un esordio dalle mille emozioni quello dello Stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo. La Juventus Under 19, alla prima di Paolo Montero sulla panchina bianconera, torna a Torino con un pareggio per 1-1. Al vantaggio firmato da Mbangula, dopo una splendida combinazione con Nicolò Turco, gli emiliani trovano il pari nella ripresa con Bruno. Un punto prezioso per la Juve che ha chiuso (come i neroverdi) in dieci uomini per l'espulsione di Strijdonck, ma che ha avuto la possibilità di tornare avanti nell'ultima azione del match con la squadra di Mister Bigica che era rimasta senza portiere nell'ultimo minuto di recupero. La Juve torna a casa con un buon punto in vista del prossimo appuntamento contro l’Udinese."(Juventus.com)