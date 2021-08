Montemurro: “Accoglienza fantastica, possiamo fare un bel lavoro”

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato intervistato dai microfoni di JTV per presentare la sfida tra la squadra bianconera e la squadra femminile del Barcellona.

PARTITA - "Prima di parlare della gara, vorrei dire due parole sulla situazione che ci ha amareggiato moltissimo in questi giorni: voglio confermare che la Juve è in prima fila contro il razzismo e anche contro qualsiasi forma di discriminazione. Per quanto riguarda la partita per noi è molto importante e lo abbiamo capito fin da quando abbiamo fatto la programmazione, perché per crescere dobbiamo giocare contro i migliori e il Barcellona è uno dei migliori del mondo e aspettiamo con grande fiducia questa partita".

GRUPPO - "Cosa mi ha colpito maggiormente? La positività. Adesso c’è un credo di controllare la partita e di fare il nostro gioco. Questo è già un passo importante e da questo possiamo crescere sui valori e sul nostro modo di giocare".

LINA HURTING - "Ho parlato con Lina in questi giorni. Adesso vediamo come torna dopo questa delusione ieri, ha fatto un grande cammino alle Olimpiadi, siamo a sua disposizione per quando rientrerà".

AMANDA NILDEN - "La stiamo valutando in questi giorni, magari può entrare già stasera. Lei viene da un campionato già molto difficile come quello svedese. È una giocatrice che abbiamo seguito in questi mesi, ha le doti di un terzino mancino ma può giocare anche centrale o più alta. Per la rosa è molto importante come base ma anche come equilibrio".

GIOVANI - "Sono sicuramente soddisfatto, è sempre stato uno dei miei obiettivi collegare l’Academy con la prima squadra. Abbiamo visto anche in questi giorni Pfattner, che porteremo con noi, ma non c'è solo lei. C'è una base importante per il futuro".

BILANCIO - "Questo primo mese, dal punto di vista calcistico lo reputo molto positivo, ma soprattutto come staff e squadra ho avuto un’accoglienza fantastica. Possiamo fare un bel lavoro".