Moncalvo: “La dirigenza bianconera è la responsabile di questa crisi”

Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juve

SULLA SOCIETA' -"Ho visto l’organo di stampa di John Elkann, cioè La Stampa di Torino, che ha scritto un articolo in cui scaricava tutta la banda. Scaricava Nedved, Paratici, e quindi senza farne il nome scaricava anche il cugino, Andrea Agnelli. La cosa più agghiacciante è l’improvvisazione che ha portato a scegliere un allenatore che non è ancora in grado, non è la persona adatta. Bisogna mangiare tante paste asciutte prima di poter ambire a sedere sulla panchina, a dare degli ordini. La squadra quando si rivolge verso la panchina non trova il volto di un Conte, un Guardiola, un Klopp, un Gasperini, trova uno semi addormentato. Le previsioni per il futuro non sono buone, perché da Torino sta circolando l’ipotesi che questa debacle abbia cambiato le carte in tavola di Andrea Agnelli, che ambiva alla presidenza della Ferrari. E questo piano salta per aria, proprio per le sue scelte sbagliate. E’ lui il vero colpevole numero uno. Va anche detto che John Elkann è stufo di aprire il portafogli, non per incassare come lui è abituato a fare. Per la presidenza stanno pensando ad una donna, e c’è un solo nome sulla piazza: Evelina Christillin. Sta girando questa ipotesi e in subordine c’è anche l’idea Garimberti, che fa già parte del CdA, e come vice il nome di Marcello Lippi. I tre colpevoli sono nell’ordine Agnelli, Nedved e Paratici. La sorte di Paratici è segnata indipendentemente da come andranno le cose. Il contratto è in scadenza e sulla sua testa pende il rinvio a giudizio per il caso Suarez. Nedved anche lui, nel momento in cui è stato scaricato dalla stampa, ha cercato disperatamente di affidarsi ai microfoni di DAZN per dire abbiamo già riconfermato Pirlo per il prossimo anno. Ma nella Juve le riconferme annunciate con mesi di anticipo hanno poche valore, come successo con Allegri due anni fa.