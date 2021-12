Moggi: “Contro il Bologna, il pareggio è il risultato più probabile”

L'ex ds della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida ci oggi pomeriggio contro il Bologna

redazionejuvenews

Tra pochi minuti scenderanno in campo Bologna e Juve in quello che sarà l'anticipo delle 18, con la squadra allenata da Max Allegri che è costretta a vincere dopo il pareggio maturato nell'ultiuma uscita contro il Venezia. Non sarà una sfida semplice quella del Dall'Ara, contro un Bologna che sta andando contro ogni pronostico e che sta disputando un campionato in zona Europa.

Ancora dubbi di formazione per Allegri che, viste le pesanti assenze di Dybala e Chiesa sarà costretto a schierare la coppia di attacco formata da Morata e Kean, con il brasiliano Kaio Jorge che potrebbe essere la sorpresa tra gli 11 di partenza. Ad analizzare la sfida tra rossoblu e bianconeri è stato anche l'ex ds della Juve Luciano Moggi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in un pezzo scritto per Libero.

"La Juve è bisognosa di rifarsi la faccia, anche perché dopo nove anni di vittorie è quasi normale prendersi l’anno sabatico per meditare al fine di riproporsi in veste nuova e vincente, e sempre con Allegri. La giornata vede la squadra bianconera impegnata al Dall’Ara contro il Bologna: il pareggio ci sembra il risultato più probabile che servirebbe più al Bologna per non essere inghiottito nella seconda parte della classifica. Di un punto se ne farebbe poco la Juve impegnata ad entrare tra le prime quattro: impresa certamente non facile perché le squadre di testa ci sembrano troppo lontane da raggiungere e, tra l’altro, in un momento di forma migliore".