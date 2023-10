Milan, Pioli: “Non ho mai detto che la Juve vincerà di certo lo scudetto”

La Juve senza coppe europee è la favorita per la vittoria dello scudetto? Botta e risposta tra Allegri e Pioli

La Juventus è la favorita per la vittoria dello scudetto ? Se da una parte Inter e Milan continuano a vincere e convincere, dall'altra per molti la Juve alla lunga senza coppe europee potrebbe avere la meglio.

È di questo parere l'allenatore rossonero Stefano Pioli, che in una recente conferenza stampa aveva individuato la Juve come la favorita per il titolo.