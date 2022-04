Juve, il rinnovo di Bernardeschi tarda ad arrivare: una squadra su di lui

La Juve si prepara a ripartire ma dovrà fare attenzione all'Inter: i nerazzurri sono sulle tracce di un altro giocatore bianconero

redazionejuvenews

A quattro giornate dal termine del campionato è arrivato il momento di cominciare a pianificare la prossima stagione. Per la Juventus sarà l'occasione buona per ripartire e lasciarsi alle spalle un anno non proprio positivo: la squadra di Massimiliano Allegri è quarta in campionato, con ben poche possibilità di vincere lo scudetto e già fuori dalla Champions League, ma ad un passo dal terzo posto. In vista della prossima stagione l'obiettivo della dirigenza bianconera sarà quindi quello di potenziare la rosa a disposizione così da poter puntare sempre più in alto. La punta di diamante sarà ovviamente Dusan Vlahovic, mentre tutti in casa Juve si preparano a salutare Paulo Dybala.

Il fantasista argentino al termine della stagione lascerà Torino, pronto a cominciare una nuova avventura. Dove? Una delle possibili alternative sembra essere l'Inter di Beppe Marotta, che segue da vicino La Joya. Ma il fantasista argentino non è l'unico giocatore finito nella lente d'ingrandimento dei nerazzurri. Da Pirlo a Coman, passando per Dani Alves: l'ex direttore sportivo della Juve è da sempre un maestro dei colpi a parametro zero. Proprio per questo Marotta segue con attenzione le vicende legate ai rinnovi di contratto in casa bianconera. Dybala, infatti, è solo uno dei tanti giocatori che a fine stagione potrebbero lasciare il club torinese. Se Cuadrado e Perin hanno già rinnovato e De Sciglio è in procinto di farlo, non si può dire lo stesso di Bernardeschi.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra quindi che i nerazzurri sarebbero sulle tracce dell'esterno italiano, individuato come possibile rinforzo per l'attacco neroazzurro. Il classe 1994 alla Juventus ha alternato buone e pessime prestazioni, ma resta comunque una seconda linea di assoluto rispetto e per i nerazzurri acquistarlo a parametro zero potrebbe rivelarsi una mossa vincente. A facilitare le operazioni potrebbe essere Federico Pastorello, nuovo agente del giocatore, già al lavoro per trovare al suo assistito una nuova casa.