Mercato Juve / Emergenza attacco: Vlahovic e non solo, tutti i nomi

In questo periodo tremendo, i tifosi bianconeri possono ricevere buone notizie soltanto quando si parla di mercato. La squadra è in crisi totale e le ultime batoste hanno fatto sprofondare il pubblico in un pessimismo a cui si fa fatica a resistere. Guardando alle ultime prestazioni, oltre le lacune strutturali della squadra, il vero caso Juve riguarda l'attacco.

La Juventus ha segnato soltanto 18 reti in questo campionato : soltanto sette squadre hanno fatto peggio. Il dato, per quanto brutale, è sotto gli occhi di tutti. A questa squadra serve un bomber degno di questo nome, che manca dall'addio di Cristiano Ronaldo. A gennaio la società potrebbe provare a sistemare l'attacco bianconero con un nuovo acquisto , sperando di trovare finalmente l'attaccante giusto.

Non vanno esclusi i grossi investimenti: il momento è critico e potrebbe cambiare i piani della dirigenza, inoltre un nuovo colpo in attacco a gennaio potrebbe legarsi alla scelta di non riscattare Morata a fine stagione. Ecco quindi tutti i nomi caldi per l'attacco della Juve <<<