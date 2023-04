McKennie: i Leeds pronto a pagare il riscatto per l’americano

Il calciatore della Juventus in prestito al club inglese verrà riscattato alla fine della stagione alla cifra già pattuita

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter per 1-1, ed ora i bianconeri, in attesa del ritorno in programma tra 20 giorni a San Siro, sono pronti a rituffarsi nel campionato, dove sabato sera sono attesi dalla Lazio nel posticipo della ventinovesima giornata di campionato.

I bianconeri arrivano alla partita con due buone notizie: Paul Pogba e Leonardo Bonucci sono da ieri in gruppo, e anche oggi hanno svolto l'allenamento con il resto della squadra. Possibile dunque che Allegri li porti in panchina per la sfida di sabato, molto importante ai fini della classifica e per cercare di guadagnare altri punti sulle squadre che precedono i bianconeri.

Se la squadra è concentrata sul campo, la società sta già vagliando le varie ipotesi di mercato per la prossima stagione: la dirigenza sta lavorando anche sulle uscite, ed in questo senso dall'Inghilterra arrivano notizie che vorrebbero il Leeds pronto a riscattare Weston McKennie. La squadra inglese infatti avrebbe già deciso di riscattare il giocatore, ma il tutto sarebbe legato alla salvezza: qualora il club ottenesse la permanenza in Premier League, l'americano sarebbe il primo acquisto, con la Juventus che percepirebbe i 34 milioni pattuiti al momento del prestito.