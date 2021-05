McKennie con gli USA: “Ritorno Pulisic ci dà carica, faccio lo stesso ruolo nella Juve”

Il centrocampista bianconero ha parlato

Gli americani hanno ritrovato Christian Pulisic, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea: "Il ritorno di Pulisic, e il fatto che sia carico ed entusiasta dopo aver vinto la Champions, è molto importante per noi. Anche per la mentalità che può portare, noi stiamo lavorando tutti per raggiungere un successo di quel livello. Quando uno vince un trofeo aiuta il resto del gruppo a costruire una mentalità vincente. Vogliamo vincere partite, titoli e trofei"

Sul suo ruolo in campo: "Da me ci si aspetta che recuperi palloni e che pressi, è il mio lavoro. I miei compiti sono sempre chiari, poi chiaramente le squadre e le formazioni sono diverse. Ma per quanto riguarda cosa ci si aspetti che io faccia, le aspettative sono esattamente le stesse tra Juventus e nazionale statunitense".

La prima annata di Weston McKennie con la Juventus si può tranquillamente definire positiva. Interditore mobile, dagli ottimi tempi di inserimento, l'americano ha avuto bisogno di pochissimo tempo per ambientarsi. Considerando Chiesa più come un attaccante, McKennie è stato il centrocampista bianconero più prolifico della stagione. Fisicamente, l'ex Schalke ha pagato una condizione fisica non esattamente perfetta, che ne ha compromesso il rendimento nella parte finale della stagione. Pirlo aveva fatto di lui una pedina importantissima per la Juve, schierandolo in diversi ruoli sfruttandone la duttilità. Massimiliano Allegri avrà tempo e modo di valutarlo per decidere se farne un titolare o affidarvisi come rincalzo. Nel frattempo, McKennie è alle prese con gli impegni della nazionale statunitense, gruppo giovane tra cui non mancano promesse di alto livello, che punta a crescere in ambizione e consapevolezza.