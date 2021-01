Marino su De Paul: “Con la Juve non c’è stato alcun tipo di contatto”

TORINO – La Juventus ha iniziato il suo 2021 nel migliore dei modi, annientando l’Udinese per 4-1 all’Allianz Stadium. Il match è stato deciso dall’ennesima prestazione di spessore di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e di un assist al bacio per Federico Chiesa. L’altra e ultima rete della Vecchia Signora invece, è stata messa a segno da Paulo Dybala che, ha ritrovato la via del gol dopo diversi giorni in cui era rimasto a secco. I tifosi juventini si augurano che questo sia di buon auspicio sia per il proseguo del campionato ma soprattutto per la rinascita della Joya, non ancora nel pieno della forma sin dai primi tempi dell’era Pirlo. Intanto però dalle parti della Continassa si continua a lavorare incessantemente sul mercato e tantissimi sono i nomi finiti sulla lista di Paratici. Uno di questi potrebbe essere un avversario affrontato proprio nell’ultima uscita dei bianconeri e stiamo parlando dell’altro numero 10 argentino, Rodrigo De Paul, il quale aveva anche trovato la rete dell’ipotetico e momentaneo 0-1, salvo poi annullarla per un tocco di mano dello stesso durante l’avvio dell’azione. La società piemontese avrebbe infatti sondato il terreno per il talento friulano, per capire quanto sia reale il margine della trattativa.

Nel frattempo però, ci ha pensato il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino a rilasciare delle dichiarazioni sul futuro di Rodrigo e lo ha fatto ai microfoni di Sport Mediaset.

“Vale meno De Paul dopo gli errori contro la Juventus? Assolutamente no. Il suo prezzo può solo salire da qui in avanti. Venderlo? L’estate prossima. Con la Juventus non c’è stata nessuna chiacchiera, assolutamente. Però l’adattabilità di De Paul lo rende un tuttocampista: lui è in grado, dalla metà campo in su, di fare tutto quello che si può fare con grande qualità. È un giocatore che riempie una squadra. Valutazione? Meno di Matthijs de Ligt”.