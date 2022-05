Marchisio: “Certi commenti solo dopo aver vinto come la Juve. Ci saranno tempi migliori”

L'ex calciatore della Juventus ha postato attraverso i suoi canali social dopo la sconfitta subita ieri sera contro l'inter nella finale di Coppa Italia

Una sconfitta, quella per la squadra di Allegri, che lascia per la prima volta dopo 10 anni la Vecchia Signora senza la vittoria di un titolo durante l'anno: un evento segno di come la squadra debba ritrovare la sua identità, e debba già mettersi al lavoro per il prossimo anno per ritrovare quel carattere che ha sempre contraddistinto la squadra bianconera.