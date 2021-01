Marchisio fa gli auguri alla Nazionale: “Una maglia che unisce l’intera nazione. Buon compleanno Azzurri”

TORINO – Quella di oggi è una giornata speciale per il calcio italiano perchè alle 20,45 andrà di scena uno dei primi big match validi per la lotta scudetto e a fronteggiarsi saranno le due società piu titolate di Italia. Milan e Juventus infatti, saranno pronte a darsi battaglia nel palcoscenico vuoto di San Siro che, presenterà uno scenario del tutto surreale in virtù di una sfida così delicata e sentita come quella di stasera. I bianconeri saranno costretti a fare bottino pieno se vogliono restare ancora in scia per il titolo finale, soprattutto dopo il passo falso dell’Inter a Marassi contro la Samp, dove i blucerchiati si sono imposti per 2-1 nel pomeriggio, grazie alle reti dei due ex Candreva e Keita Balde.

Ma è una data storica soprattutto per la nostra Nazionale italiana di calcio che, in data odierna compie ben 110 anni, coronati da tantissimi successi indimenticabili. Iniziando sin dai primi anni del 1900, grazie alla conquista dei due Mondiali vinti consecutivamente nel 1934 e nel 1938, i primi trionfi in assoluto ottenuti dalla squadra del nostro paese. Passando poi per l'incredibile e rocambolesco 3-2 contro il Brasile di Falcao e Zico, mandati a casa da 'Pablito' Rossi che, ha poi condotto gli Azzurri in trionfo nella leggendaria finale contro la Germania per 3-1 in Spagna 82. Infine, il piu recente e ultimo campionato del mondo, conquistato in terra tedesca nel 2006, a discapito dei rivali di sempre, la Francia. Insomma, di soddisfazioni ce ne siamo tolte parecchie ed è doveroso omaggiare la nostra Nazionale, come fatto dall'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio. Il Principino infatti, qualche ora fa ha pubblicato una foto sul suo account Instagram che lo ritrae con la maglia dell'Italia, per omaggiarla con il seguente messaggio d'augurio: "Una maglia che unisce l'intera nazione, buon compleanno Azzurri. 110 anni". Tutto il popolo italiano si augura di poter assistere nuovamente ad imprese storiche e continuare a scrivere pagine di calcio internazionale.