Marchisio celebra il Giorno della Memoria: “Dimenticare lo sterminio, fa parte dello sterminio”

TORINO – Quella di oggi è una giornata particolare per la Juventus che, sarà impegnata nella gara dell’Allianz Stadium contro la Spal, valida per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove la vincente affronterà l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri infatti si sono imposti nel derby di ieri sera contro il Milan per 2-1, grazie alla rete di uno dei giocatori piu discussi della Pinetina, Christian Eriksen, entrato nei minuti finali e che, ha consegnato una vittoria importantissima ai fini della stagione ai suoi compagni. Bianconeri che si affideranno alla coppia d’attacco Morata-Kulusevski, a causa della pesante assenza di Cristiano Ronaldo, lasciato a casa da Andrea Pirlo, il quale gli ha concesso un turno di riposo in vista dei numerosi impegni ravvicinati che figurano sul calendario della Vecchia Signora. Juve che infatti, qualora dovesse passare il turno contro gli emiliani avrà un filotto di partite ad alto livello di intensità, come: Inter( Andata di Coppa Italia), Roma, Inter (Ritorno), Napoli e Porto, tutte a distanza di tre giorni l’una dall’altra.

Ma quella odierna, rappresenta anche e soprattutto una data significativa per l’intero globo, una ricorrenza internazionale per celebrare e il Giorno della Memoria. Il 27 gennaio di ogni anno infatti, si commemorano tutte le vittime dell’Olocausto e tantissimi sono i messaggi che appaiono sul web in queste ore, anche dai personaggi piu illustri del mondo mondo dello spettacolo. Ha voluto manifestare il suo ricordo anche l’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio che, attraverso un post sul suo account Instagram ha condiviso una foto che immortala l’ingresso di uno dei campi di concentramento, con il seguente messaggio: “Ho sempre pensato che ricordare sia un dovere. Ma ho sempre avuto la sensazione che limitarsi a farlo sia comunque troppo poco. Ma di una cosa sono certo: dimenticare lo sterminio, fa parte dello sterminio. Ogni giorno, non soltanto oggi”.