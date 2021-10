Mantova-Juve U23 0-1: Miretti regala 3 punti ai suoi

La Juve U23 batte il Mantova e conquista 3 punti preziosissimi

redazionejuvenews

Si è appena concluso il match del campionato di Serie C tra Mantova e Juventus U23, con i bianconeri che hanno vinto grazie alla rete di uno scatenato Miretti che, regala 3 punti preziosissimi per la squadra allenata da Lamberto Zauli. Vittoria fondamentale ai fini della classifica dove, la Vecchia Signora vorrà a tutti i costi raggiungere la zona play off. Ma andiamo a vedere quanto accaduto nella sfida contro i biancorossi.

PRIMO TEMPO - Parte forte la Juve che preme sull'acceleratore sin dai primi minuti, sfiorando in piu occasioni la via della rete. Dopo il primo squillo dei padroni di casa con un colpo di testa di Gerbaudo, terminato a lato di poco, salgono in cattedra i bianconeri che, vanno vicinissimi alla rete Cudrig, ma è provvidenziale l'intervento di Tosi che riesce a sventare la minaccia prima della conclusione in porta. Juve che si affida al baby talento Soulè, il quale prova piu volte a battere l'estremo difensore avversario senza però trovare la gloria. Squadre che vanno dunque al riposo con il punteggio di 0-0.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa la musica cambia e dopo appena 9 minuti, la Juventus ha una grandissima opportunità di passare in vantaggio con Miretti che, dagli 11 metri sbaglia clamorosamente. Si farà perdonare qualche istante piu tardi, quando approfitta di una corta respinta del portiere avversario e portando avanti i suoi. Prova ad uscire fuori il Mantova ma senza creare mai vere e proprie occasioni da gol da impensierire la retroguardia bianconera. Juve che sfiora il raddoppio con Cudrig al minuto numero 85, ma la sua conclusione viene ben respinta da Tosi che, vola sotto l'incrocio dei pali. Non accadrà piu nulla da qui al termine e la gara termina cosi con il punteggio di 0-1 in favore dei bianconeri che, ora provano a scalare posizioni importanti in classifica e tentare la promozione.