Mandzukic si presenta al Milan sui social: “Pronto a combattere!”. E un altro ex Juve commenta…

TORINO – Arriva il primo colpo nel mercato di gennaio per una diretta concorrente della Juventus. Si tratta del Milan di Stefano Pioli, che ha messo le mani proprio su un ex calciatore bianconero. Stiamo parlando del centravanti croato Mario Mandzukic, che ha vestito la maglia della Juve dal 2015 al 2019, collezionando 162 presenze e 44 reti, vincendo anche diversi trofei. L’attaccante era svincolato, dopo l’esperienza con il club qatariota dell’Al Duhail, e adesso potrà tornare in campo e cercare di fare la differenza. Mandzukic, dunque, ha firmato con i rossoneri un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Cercherà, dunque, di dare una mano ad Ibra e compagni a mantenere il primo posto in classifica e a conquistare lo Scudetto.

Il giocatore, poi, ha deciso di presentarsi ufficialmente ai suoi nuovi tifosi e al suo nuovo club sui social. “Ringrazio di cuore la dirigenza dell’AC Milan per l’opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan – e ce ne sono molti in Croazia. Pronto a combattere!“. Queste le parole di Mario Mandzukic sul proprio profilo Instagram, a cui è seguito prontamente di un altro ex giocatore della Juve, compagno di squadra del croato per tre stagioni. Si tratta di Mehdi Benatia, che ha scritto: “Buona fortuna signore. Non va bene, ma mi manchi“. I due hanno giocato insieme anche in Qatar e, forse, potranno ritrovarsi a breve di nuovo in Serie A, questa volta da avversari.