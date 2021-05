Madrid, apre il nuovo albergo di CR7

Il portoghese ha annunciato l'imminente apertura sui social

redazionejuvenews

Una fusione tra aziende, più che il semplice acquisto di un calciatore. Così venne definito lo storico passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sì, perché il marchio CR7 non è soltanto uno dei calciatori più forti di sempre, ma una vera enterprise diversificata, che effettua investimenti in molteplici settori. Tra questi non manca quello alberghiero, con un nuovo hotel pronto a prendere il suo nome. La Gran Via di Madrid, città che le reti di Cristiano hanno più volte riempito di folla in bianco, ospiterà il nuovo 'Pestana CR7'.

"Conto alla rovescia per l'apertura del nuovo Pestana CR7, Gran Via Madrid. Un modo divertente di vivere la movida di Madrid con un rooftop da 360°, un bar sport e le migliori pizze della città. Non vedo l'ora di incontrarvi lì!" - scrive Cristiano Ronaldo al suo pubblico sui social, di fatto annunciando l'apertura della struttura. Scorrendo fra le foto, i tifosi della Juve noteranno con piacere le tinte bianconere dei divani del rooftop, specie in questo momento di incertezza sul futuro del fuoriclasse.

Vista la situazione economica in cui versa la Juve, oltre che il resto del mondo del calcio, la permanenza di Cristiano a Torino sembra tutt'altro che scontata. La dirigenza bianconera, che nel frattempo sta attraversando un momento di profonda rivoluzione, potrebbe anche decidere di sacrificare il portoghese per alleggerire il bilancio. Georgina ha risposto - "se queda" (rimane) - a un tifoso in strada, anche se non sono certo queste le dichiarazioni su cui fare affidamento. Il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, potrebbe avere un ruolo importante nella decisione della società, ma andranno capite anche le intenzioni del giocatore. Le avances del PSG, la tentazione di un ritorno a Manchester o addirittura a Lisbona - voci attualmente più gettonate circa il suo futuro - potrebbero ingolosire Cristiano Ronaldo, la cui avventura il bianconero potrebbe terminare nel corso delle prossime settimane.