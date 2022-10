Maccabi Haifa-Juve 2-0: un’altra figuraccia di una squadra senz’anima

Ad Haifa la Juventus arriva per riscattare la sconfitta di San Siro e conquistare punti fondamentali per proseguire il cammino in Champions League. La gara si presenta subito insidiosa, sia a livello ambientale, che in campo, dove il Maccabi inizia in modo aggressivo, minacciando la porta di Szczesny. E infatti, approfittando di un approccio molle e passivo dei bianconeri, i padroni di casa passano in vantaggio con Atzili, bravo a sfruttare le marcature larghe in area. E subito dopo gli israeliani non vanno lontani dal raddoppio in un paio di circostanze, contro una Juve quasi intimorita. Poi, a metà primo tempo, di male in peggio: si ferma Di Maria, per l'ennesimo problema muscolare. Al suo posto dentro Milik. Ma anche dopo questo secondo schiaffo la Juve non si smuove abbastanza. E in assenza di gioco, idee e grinta da parte dei bianconeri, il Maccabi sembra l'unica squadra in campo e trova il raddoppio. Ancora Atzili a segno con un bel tiro dall'interno dell'area, contro una difesa inerme. Solo nel finale della prima frazione un bel colpo di testa di Vlahovic fa impegnare Cohen per la prima vera parata.