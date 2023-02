L’under 19 cade in casa contro la Fiorentina

La squadra dei giovani bianconeri ha perso lo scontro in classifica contro la squadra viola giocato in casa

La JuventusUnder19 ha perso contro i pari età della Fiorentina per 1-5, nella partita disputata in casa dei bianconeri a Vinovo. I ragazzi della viola hanno vinto la partita superando in classifica proprio la squadra di Montero, rimasta ferma a 28 punti, a quattro lunghezze dalla Roma prima in classifica, ma con una partita in meno.