Lubrano (legale Napoli): “C’è soddisfazione per l’archiviazione della procura FIGC. Sulla ASL di Napoli…”

TORINO – Enrico Lubrano, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo esprimendo tutta la soddisfazione per l’archiviazione della procura FIGC per il caso di Juve-Napoli: “Sì, ovviamente la reazione è stata di soddisfazione anche con riferimento alle motivazione assurte dalla procura federale. Il titolo sul sito della Figc è “archiviata l’indagine”. Sapevamo di avere due fronti dal punto di vista sportivo per il quale andavamo al Collegio Di Garanzia e l’altro era il fronte di questo procedimento disciplinare. Sapevamo che se fosse andato bene la sentenza del Collegio di Garanzia sarebbe andato bene anche questo. Non solo al momento del dispositivo, ma al momento delle motivazioni, l’accoglimento del primo motivo che avevamo manifestato, in base al quale l’isolamento domiciliare del sabato era già un fattore di preclusione dall’uscire dall’isolamento domiciliare. Ci aspettavamo questa archiviazione. L’archiviazione – ha spiegato il legale – dà soddisfazione per tre cose fondamentali: che c’era l’impossibilità a muoversi da parte della società; che ha applicato il protocollo; che il Napoli ha aggiunto in piena coerenza con la normativa vigente. Quindi per queste tre ragioni la procura determina e decide l’esito del ragionamento. Era qualche cosa che ci aspettavamo, ma non consequenziale. Eravamo pronti in caso di sentenza contraria a procedere sempre con questi tre principi che sono oggettivi“.