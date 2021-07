Locatelli-Juve: si fa dopo l’Europeo

Il giocatore del Sassuolo può finire presto in bianconero

In casa Juve invece, si continua a lavorare duramente sul centrocampo, è noto a tutti infatti che i maggiori problemi sono sorti in quella posizione del campo. Proprio per questo i dirgenti della Continassa stanno monitorando tutte le valide soluzioni possibili e una sembra essere gia ben avviata. Stiamo parlando di quella che potrebbe portare Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juve. La volontà del giocatore è quella di raggiungere Max Allegri a Torino, dove tutti lo accoglierebbero a braccia aperte. Prima pero restano da limare i dettagli dell'operazione che, dovrebbe definirsi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ma questo eventualmente, avverrà solo ad Europeo concluso, intanto i tifosi bianconeri possono iniziare a sognare.