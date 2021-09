Locatelli: “Era fondamentale vincere e non prendere gol”

L'ex centrocampista del Sassuolo ha rilasciato delle dichiarazioni

Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale per la Juventus che, esce vittoria dal campo del Malmo per 0-3 nella prima sfida di Champions, portandosi cosi al comando del girone insieme al Chelsea, vittorioso contro lo Zenit per 1-0.

"Era fondamentale vincere per iniziare bene il girone dopo che non abbiamo iniziato bene in campionato, ci dà fiducia e non abbiamo preso gol e questo è importante. È una vittoria fondamentale per noi, una grande emozione sentire per la prima volta la musica della Champions, ho avuto i brividi, ma devo giocare a calcio, farmi trovare pronto e non posso farmi trascinare dalle emozioni. Le critiche ci sono, è normale perché siamo la Juve ed è normale che ci siano, ma sappiamo cosa dobbiamo fare per uscirne”.