Llorente si presenta all’Udinese: “Alla Juve abituato al 3-5-2”

TORINO – Era stato accostato alla Juventus nelle ultime settimane come possibile rinforzo in attacco e l’idea di un suo ritorno a Torino sembrava poter diventare concreta. Alla fine, però, Fernando Llorente si è trasferito all’Udinese, lasciando il Napoli dopo una stagione e mezza. Questa mattina si è presentato al suo nuovo club e ai suoi nuovi tifosi rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Tra le varie dichiarazioni, lo spagnolo ha anche citato la Vecchia Signora in più occasioni, ricordando alcuni momenti vissuti in bianconero.

Ecco le parole di Llorente: “Per quanto riguarda il ruolo posso adattarmi, sono abituato a farlo. Il 3-5-2, per esempio, lo conosco bene perché ci ho giocato alla Juve. La cosa che conta è poter giocare con continuità.

Il gol più importante della mia carriera è senza dubbio quello che ho fatto contro il City, quando vestivo la maglia del Tottenham. Comunque, ho segnato un po’ dappertutto, anche con l’Athletic Bilbao e con la Juve. So che piaccio a molte tifose e le ringrazio, insieme ai tifosi: spero di poterli ripagare grazie ai miei gol.

L'Udinese è una società molto organizzata, che si prende veramente cura dei suoi giocatori: questo mi ha convinto a firmare. Ho parlato con Roberto Pereyra, un amico con cui ho giocato insieme alla Juve, e poi con De Paul e Deulofeu. Ognuno di loro mi ha parlato molto bene di questa realtà e, per questo, mi sono convinto. La situazione che sta vivendo adesso la squadra, però, non è quello che uno si aspetta quando inizia la stagione. Tuttavia, abbiamo ampi margini di miglioramento e mi auguro che il mio possa essere un contributo importante".