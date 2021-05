LIVEBLOG – Pirlo saluta la Juve: le reazioni dei tifosi “Ci ritroveremo”

Il tecnico e la Vecchia Signora non proseguiranno le loro strade insieme

La Juventus e Andrea Pirlo hanno deciso di separarsi dopo un anno. Pochi minuti fa è infatti arrivata l'ufficialità dell'addio al tecnico bresciano, tramite un comunicato apparso sul sito bianconero. Anche il tecnico ha salutato la sua ormai ex squadra, ringraziando la società e i giocatori per quanto fatto in questo difficile ultimo anno.