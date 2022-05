LIVEBLOG – Juventus-Inter: l’attesa social del fischio d’inizio

La Juve scenderà questa sera in campo contro l'Inter nella partita valevole per la finale di Coppa Italia: i commenti dei tifosi bianconeri

La Juventus è pronta a scendere in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Inter, nella partita valvole per la finale di CoppaItalia. Una sfida importantissima, che darà una dimensione diversa, in caso di vittoria o di sconfitta, alla stagione della squadra bianconera.