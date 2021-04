LIVE – Primavera, Milan-Juve 0-1 ( Da Graca 3′)

Di seguito la cronaca live del match Primavera

Tra pochi minuti scenderanno in campo Milan e Juventus Primavera in uno scontro fondamentale ai fini della classifica. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali e la cronaca live della gara.

45 + 1 - Finisce in questo istante il primo tempo con il risultato di 0-1 per la Juventus.

42' - Succede di tutto in questa azione. Juve che reclama per un contatto in area e sul capovolgimento di fronte un erroraccio di Riccio spalanca una prateria a Roback che, a tu per tu con Garofani si fa ipnotizzare da quest'ultimo, fallendo una clamorosa opportunità.