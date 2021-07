L’ex Juve Evra presenta la sua autobiografia

L'ex bianconero ha annunciato l'uscita del suo libro

A rincarare la dose ci ha pensato anche l'ex bianconero Patrice Evra che, sui social ha pubblicato diversi contenuti ironici in cui manifestava tutto il suo entusiasmo per il successo degli Azzurri, soprattutto in virtù del legame costruito in Italia ai tempi in cui militava alla Juve. E proprio sui social l'ex Juve e Manchester ha annunciato l'uscita della sua autobiografia, pubblicando un video in cui mostra il suo libro e scrive cosi: "I LOVE THIS GAME. Finalmente posso annunciarvi la mia autobiografia! Sono cosi entusiasta di poterlo condividere con tutti i miei fan qual è la mia vita reale, spaventosa, triste e felice. Dalle stalle alle stelle. Fuori dal 28.10.21. Pre-ordina tramite il link nella mia biografia". I tifosi della Juve sono avvisati, da ora possono iniziare a linkare.