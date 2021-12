L’ex Juve Brighi: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Il migliore con cui ho giocato è stato Zidane”

L'ex centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in corso

SULLA LOTTA SCUDETTO - "É un bel campionato, le squadre davanti stanno facendo molto bene: il Napoli sta facendo un campionato che magari non tutti si aspettavano, l’Atalanta sta confermando quanto di buono mostrato negli ultimi anni, il Milan è sempre in scia e l ’Inter, che è la più strutturata per vincere lo Scudetto , sta tornando a macinare risultati”.

SUL NAPOLI - "Il Napoli è la squadra che sta esprimendo il gioco migliore e sta riuscendo a sopperire alle assenze di qualche giocatore importante, come Osimhen, che garantiva alla squadra tanti gol. Gli azzurri sono la squadra che mi hanno impressionato di più come gioco, ma se devo sbilanciarmi su chi vincerà lo scudetto alla fine, dico l’Inter“.

SULLA ROMA - "La Roma di questa stagione alterna buone prestazioni a partite che vanno fuori dai binari. Certamente Mourinho ha dato un’ impronta diversa a quella di Fonseca, anche la società è più esperta è probabilmente ora le cose si stanno facendo meglio rispetto a prima. É una squadra con tanti giovani e certamente deve ancora esprimere il massimo del proprio potenziale. Indubbiamente per Mourinho parla la sua storia, è un’allenatore che si adatta ed è in grado di plasmare al meglio la squadra. É stato chiaro fin dall’inizio dicendo che ci vorrà del tempo per costruire qualcosa di importante, anche se a Roma di tempo, storicamente, ne viene dato sempre poco. Una figura come Mourinho però, con alle spalle una proprietà solida, ha la possibilità di lavorare bene. Non bisogna comunque dimenticare che finora non ha quasi mai avuto l’intera squadra a disposizione”.