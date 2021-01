L’Equipe stila la formazione più forte del mondo: presente Ronaldo unico “italiano”

TORINO – La Juventus si è imposta per 4-1 ieri sera conto l’Udinese, nella prima partita del 2021, grazie ai gol di Dybala, di Chiesa e alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo, che ha iniziato il nuovo anno come aveva finito lo scorso. Cristiano è molto motivato per raggiungere tutti i suoi obiettivi con la Juventus in questa stagione, a cominciare proprio dal mese di gennaio, nel quale la Juventus dovrà affrontare ancora sette partite che toccheranno tre diverse competizioni, e che i bianconeri proveranno a vincere tutte quante.

Cristiano Ronaldo è stato trascinatore dei bianconeri anche ieri sera, cosi come lo era stato durante tutto lo scorso anno, nel quale ha battuto e superato record su record. Un’ulteriore soddisfazione e coronamento della sua annata è stata la Top 11 stilata da France Football, riguardo la formazione più forte del mondo rispetto allo scorso anno. Il numero 7 della Juventus è l’unico rappresentante della Serie A presente nella squadra, composta dai migliori giocatori dello scorso anno, che si sono distinti per quanto dato alle proprie formazioni.

Il quotidiano francese schiera quindi in porta l’estremo difensore del Bayer Monaco Manuel Neuer, con la linea di difesa formata di giocatori del Liverpool Trent Alexnader-Arnold e Virgil Van Dijk e completata da Alphonso Davies e Sergio Ramos. A centrocampo scelti Joshua Kimmich sempre dal Bayern Monaco, Thiago Alcantara, passato dal Bayern al Liverpool, e Kevin De Bruyne del Manchester City; mentre i tre in attacco sono Neymar, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Una formazione di stelle e di campioni, che presenta anche assenze eccellenti, ma che premia il calciatore della Juventus per la costanza e per il grande 2020 disputato, nel quale è riuscito a superare molti record, in bianconero e con la sua Nazionale.

