Serie A, la Lega ha lanciato la sua nuova app ufficiale

Continua la rivoluzione tecnologica del calcio italiano. La La Lega Serie A ha annunciato sul proprio sito ufficiale il lancio della sua nuova app: "La Lega Serie A, in collaborazione con Infront, ha lanciato la nuova app ufficiale “Lega Serie A”. Completamente aggiornata, con una nuova veste grafica e nuove funzionalità, l’app permette di vivere le gare minuto per minuto grazie a statistiche esclusive in tempo reale e l'opportunità di analizzare la partita con i dati tattici dei Club della Lega Serie A attraverso l'implementazione del sistema Virtual Coach.

Sono presenti, inoltre, calendari, classifiche, risultati, interviste e gol dei protagonisti del Campionato, highlights, ultime notizie sul Torneo e contenuti multimediali inediti, oltre alla possibilità di attivare la ricezione di push notification decidendo su quali temi rimanere aggiornati.

"Il nostro percorso di rinnovamento delle piattaforme digitali continua con un tassello per noi importantissimo - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A – La nuova app ci permette di fornire agli utenti di tutto il mondo contenuti in real-time esclusivi che hanno l’obiettivo di tenere sempre più ingaggiata una community digitale globale in continua crescita”.

“La nostra collaborazione con Lega Serie A si basa da anni sulla nostra capacità di innovazione e supporto anche nello sviluppo di soluzioni digitali che siano sempre all’avanguardia nel panorama di riferimento. Questo è possibile grazie a un team trasversale in tutti i paesi in cui opera Infront di ricerca e sviluppo in ambito digital – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy -. Siamo fieri che Lega Serie A ci continui a dare fiducia e siamo sicuri che i tifosi apprezzeranno la nuova accattivante veste grafica e tutte le funzionalità”.

Le competizioni presenti all'interno dell'app sono tutte quelle organizzate dalla Lega Serie A:

- Serie A TIM

- Coppa Italia Frecciarossa

- Supercoppa Frecciarossa

- Campionato Primavera 1 TIMVISION

- Primavera TIMVISION Cup

- Supercoppa Primavera TIMVISION

Con l'inizio della prossima stagione sportiva 2022/2023 verranno introdotte nuove funzionalità di fan engagement che permetteranno agli utenti di interagire in tempo reale prima, durante e dopo le partite.

L'app, sviluppata da Origins Digital, è presente su App Store e Play Store ed è completamente gratuita". (legaseriea.it)