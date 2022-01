Lega Serie A: solo in 5000 potranno assistere alle gare del 16 e del 23 gennaio

La Lega Serie A ha preso una decisione ufficiale in virtù degli ultimi avvenimenti avvenuti riguardo ai casi di Covid

Nell'ultimo turno di campionato, la Juve ha sprecato una grossa opportunità per cercare di portarsi a soli 2 punti dal quarto posto e dal Napoli stesso che, è riuscito a tornare a casa con un punto d'oro dal prato dell'Allianz Stadium. Quuesto complica la risalita dei bianconeri che, adesso dovranno cercare di restare incollata sia ai partenopei ma anche all'Atalanta di Giampiero Gasperini, la quale dovrà recuperare la gara non giocata nella prima del nuovo anno, a causa delle numerose positività che si sono registrate nelle ore precedenti al match.

Per arrivare in Champions però, ci sarà bisogno di supporto anche dal mercato e soprattutto dai tifosi che, dovranno cercare di sostenere i loro beniamini in quella che al momento si sta rivelando una stagione piuttosto delicata e piena di insidie. Supporto che però non potrà essere eccessivo da parte del pubblico almeno nelle ultime due gare di gennaio.

Gia, perche in queste ore è arrivata la notizia ufficiale della Lega Calcio che, ha ridotto a 5000 il numero dei tifosi ammessi negli stadi per le gare del 16 e del 23 gennaio. Questo ovviamente è maturato a causa del numero elevato di contagi e e di ricoveri che in questa settimana sembra essersi alzato notevolmente. Per tutti i tifosi che avevano già acquistato i tagliandi delle due partite in questione dopo il superamento della soglia, verrà effettuato un rimborso da parte dei club.