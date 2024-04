Lega Serie A, i record più vicini: McKennie protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla giornata di campionato, parlando anche della Juve. Ecco il comunicato: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Manca una partita a Marten de Roon per raggiungere le 300 presenze nei cinque maggiori campionati europei. Thiago Motta (attualmente a quota 148) è vicino a totalizzare 150 punti come allenatore in Serie A TIM. Scendendo in campo contro il Genoa, Alfred Duncan raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A TIM con la Fiorentina. La prossima sarà la panchina numero 150 di Vincenzo Italiano in tutte le competizioni con la Fiorentina. Manca una partita a Pawel Dawidowicz per raggiungere le 150 presenze in tutte le competizioni con l'Hellas Verona. La prossima sarà la presenza numero 150 di Henrikh Mkhitaryan in Serie A TIM. Se l'Inter vincerà contro il Cagliari, Simone Inzaghi arriverà a totalizzare 600 punti come allenatore in Serie A TIM. Scendendo in campo contro il Torino, Weston McKennie raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A. Manca una partita a Patrick Ciurria per arrivare a far registrare 100 presenze in tutte le competizioni con il Monza. Se il Napoli vincerà contro il Frosinone con Giovanni Di Lorenzo in campo, il capitano del Napoli arriverebbe a registrare 100 vittorie in Serie A TIM con la maglia dei partenopei. La prossima sarà la presenza numnero 200 di Roberto Pereyra in Serie A TIM con l'Udinese".