Lega Serie A, l’approfondimento sullo juventino Huijsen

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sullo juventinoHuijsen. Ecco il comunicato: "Dean Huijsen, classe 2005 olandese con cittadinanza spagnola, è una delle rivelazioni assolute della stagione in corso. Cresciuto nella scuola calcio del Malaga, Dean viene acquisito dalla Juventus con cui comincia la trafila delle giovanili. Il ragazzo si mette subito in mostra con l’Under 17 e con la Primavera, brillando nelle gare di Youth League e dando prova delle sue innate doti realizzative. Huijsen esordisce come professionista in Serie C con la Juventus Next Gen, totalizzando 19 presenze e 3 goal al primo anno. Al secondo, dopo un girone d’andata passato facendo la spola tra la Next Gen e la panchina della prima squadra - con cui debutta in A nel finale di Milan-Juventus - a gennaio si trasferisce in prestito alla Roma. Nella capitale trova subito feeling con l’allora tecnico Mourinho, che gli concede minuti importanti contro Atalanta e Milan. Con l’approdo di De Rossi in panchina, il promettente 2005 continua a trovare spazio al centro della difesa giallorossa, venendo schierato titolare contro l’Hellas Verona a gennaio e con Inter e Frosinone a febbraio. Il prossimo diciannovenne prodigio gioca in totale 404’ realizzando 1 assist e 2 reti, con la marcatura al Frosinone che diventa un saggio di talento puro: avanzata palla al piede da metà campo, dribbling secco sull’avversario e tiro a giro da stropicciarsi gli occhi. Se a Trigoria gongolano, alla Continassa osservano compiaciuti".