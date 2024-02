Leao: “Ho scelto la maglia numero 10 per Del Piero”

Il giocatore del Milan ha parlato in occasione della presentazione del suo libro spiegando la scelta del suo numero di maglia

Cristiano Passa Redattore 29 febbraio - 15:19

Il calciatore del Milan Leao, ha parlato in occasione della presentazione del suo libro, "Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda", nel quale parla di se stesso e delle scelte fatte anche nel mondo del calcio: "Ho scelto la numero 10 per Del Piero e per tanti altri campioni che l'hanno indossata e sono miei idoli. Maldini? Mi ha detto che non dovevo pensare solo ai dribbling ma anche ad essere efficace. Una persona importante per me, dentro e fuori dal campo, anche per la mia crescita".

"Ibrahimovic? Sapevo cosa potesse fare dal punto di vista tecnico. Ma dal punto di vista mentale è sempre stato vicino a me. Sono ancora giovane, non sono perfetto, ho tanto da imparare, figure del genere sono importanti per i giovani che vogliono vincere. Lo Scudetto del 2022? Il Duomo era tutto rossonero, mai vista una cosa così. È stato il mio primo trofeo importante. L'Europa League è un obiettivo, ma andiamo step by step".

"Vogliamo un San Siro caloroso contro lo Slavia, vogliamo vincere per andare avanti. Il gol segnato contro l'Atalanta? È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A. Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me. L’esultanza un po’ polemica? La critica mi spinge. Dove mi vedo in futuro? Al Milan".

